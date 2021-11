Zeker 45 doden bij busongeluk in Bulgarije, 'schokkende tragedie'

Onder de doden zijn twaalf kinderen. Ook de chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Bulgaarse media spreken over 46 doden, maar volgens de Bulgaarse minister Rasjkov (Binnenlandse Zaken) is het precieze dodental nog onbekend en worden de slachtoffers één voor één geïdentificeerd.

Bij een busongeluk in het westen van Bulgarije zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een Noord-Macedonische bus, die op de terugweg was van een reis naar de Turkse stad Istanbul. Zeven mensen hebben het ongeluk overleefd en zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment van het ongeluk was het door neerslag glad op de weg. Volgens de burgemeester van het nabijgelegen stadje Pernik waren er al langer zorgen over de veiligheid van de weg.

De bus crashte rond 01.00 uur vannacht (02.00 uur Bulgaarse tijd) op een snelweg ten zuiden van Sofia en brandde volledig uit. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren. De autoriteiten houden rekening met twee oorzaken: een technische storing, zoals een lekke band, of een menselijke fout.

Zaev zal later vandaag samen met de Bulgaarse interim-premier Janev naar de plaats van het ongeluk reizen om zijn steun aan de overlevenden en hulpverleners te betuigen. "Dit is een schokkende tragedie", zei Janev in een eerste reactie. Hij hoopt dat onderzoekers de precieze oorzaak van het ongeluk weet te achterhalen, "zodat ze zulke ongelukken in de toekomst kunnen voorkomen".

Bulgaarse media melden dat de passagiers klem kwamen te zitten doordat de bus gekanteld langs de weg belandde. Daardoor konden de meeste reizigers zichzelf niet in veiligheid brengen door via een raam naar buiten te klimmen.

Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat in Bulgarije, na Roemenië en Letland, naar verhouding de meeste mensen overlijden door auto-ongelukken. In 2020 kwamen er per miljoen inwoners 46 mensen om het leven. Dat aantal daalt wel hard: in 2010 werden er nog 105 doden per miljoen inwoners geregistreerd.