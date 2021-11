Zeker 45 doden bij busongeluk in Bulgarije, oorzaak nog onbekend

Bij een busongeluk in het westen van Bulgarije zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. Volgens Bulgaarse media gaat het om een toeristenbus afkomstig uit Noord-Macedonië, die afkomstig was uit Istanbul. Zeven mensen hebben het ongeluk overleefd en zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Onder de doden zijn twaalf kinderen. Ook de chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Het is nog onduidelijk hoeveel inzittenden er waren en hoe veel er zijn omgekomen, zegt de Bulgaarse minister Rasjkov (Binnenlandse Zaken), die ter plaatse was. "De precieze omvang van deze tragedie zal later vandaag worden opgehelderd", zei hij.

De bus crashte rond 01.00 uur vannacht (02.00 uur Bulgaarse tijd) op een snelweg ten zuiden van Sofia en vloog vervolgens in brand. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren. Op het moment van het ongeluk was het door neerslag glad op de weg.

Bulgaarse media melden dat de passagiers klem kwamen te zitten doordat de bus gekanteld langs de weg belandde. Daardoor konden de meeste reizigers zichzelf niet in veiligheid brengen door via een raam naar buiten te klimmen.

Noord-Macedonische nationaliteit

De Noord-Macedonische premier Zaev zegt ervan uit te gaan dat de omgekomen passagiers de Noord-Macedonische nationaliteit hebben. De Bulgaarse nieuwssite Sega meldt dat alleen de twee chauffeurs uit dat land komen en de omgekomen reizigers Albaniërs zijn.

Zaev zal later vandaag samen met de Bulgaarse interim-premier naar de plaats van het ongeluk reizen om zijn steun aan de overlevenden en hulpverleners te uiten.