Justitie op Curaçao stopt vervolging loterijkoning in moordzaak Helmin Wiels

De Curaçaose loterijkoning Robbie dos Santos wordt niet langer vervolgd voor zijn mogelijke rol bij de moord op Helmin Wiels. De politicus werd in 2013 vermoord op het strand van Marie Pampoen, ten zuidoosten van Willemstad. Dos Santos werd op enig moment als verdachte aangemerkt. Er zijn bij hem huiszoekingen verricht en hij heeft ook een aantal dagen in de cel gezeten.

Maar justitie op het eiland heeft na onderzoek besloten om geen verdere strafrechtelijke vervolging in te stellen. Naar het oordeel van het OM is er geen wettig en overtuigend bewijs voorhanden dat wijst op strafrechtelijke betrokkenheid van Dos Santos in de zaak-Maximus, die ging over de opdrachtgevers van de moord.

Robbie dos Santos werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan zijn halfbroer George Jamaloodin om Wiels te laten vermoorden. Jamaloodin, de gewezen minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte, werd wel veroordeeld en kreeg 30 jaar cel.

Veel getuigen

Jamaloodin en Dos Santos werden genoemd door een groot aantal getuigen in de zaak tegen Burney 'Nini' Fonseca, de man die de schakel vormde tussen opdrachtgevers en uitvoerders van de moord. Het Openbaar Ministerie liet in de zaak-Fonseca in het midden of Dos Santos financierder was of opdrachtgever om Wiels te liquideren.

Fonseca kreeg uiteindelijk 26 jaar cel voor zijn rol in de zaak-Maximus. Elvis Kuwas werd in een eerder stadium als schutter veroordeeld tot levenslang. Zijn beide handlangers, Martinez en Fiorentina, vonden allebei de dood, nog voordat ze berecht konden worden.

Met het besluit om Dos Santos niet te vervolgen, staan er nu geen verdachten meer op de lijst van het Openbaar Ministerie in de moordzaak op Wiels.