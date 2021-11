Politie: bloedbad kerstparade Waukesha geen terreurzaak

Het inrijden op een kerstparade in de Amerikaanse plaats Waukesha wordt niet behandeld als terrorisme, zegt de politie. De 39-jarige Darrell Brooks reed gisteren in op de optocht in de staat Wisconsin. Daarbij vielen vijf doden en 48 gewonden. Zeker negen van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Brooks wordt aangeklaagd voor de dood van vijf mensen. Zij zijn tussen de 52 en 81 jaar oud. Volgens de politie is nog niet duidelijk waarom Brooks uit de nabijgelegen stad Milwaukee op de optocht inreed. Het lijkt erop dat hij door de stad raasde na een eerdere melding van huiselijk geweld.

"Hij reed zowel de afzettingen als de agenten ter plaatse omver", zei de politiecommandant van Waukesha tegen de pers. Een agent loste nog een schot in een poging de automobilist te stoppen, maar vanwege de risico's voor omstanders stopte hij daarmee.

Verleden met justitie

Volgens verschillende Amerikaanse media heeft Brooks een uitgebreid verleden met justitie. De man is eerder veroordeeld voor onder meer mishandeling, wurging en verzet tegen een arrestatie. Ook staat hij bekend als zedendelinquent. Zo'n vijftien jaar geleden maakte hij op 24-jarige leeftijd een meisje van 15 zwanger.

Recent is Brooks onder meer aangeklaagd voor mishandeling, het illegaal bezit van een vuurwapen en roekeloos gedrag. Hij mocht na het betalen van een borgsom van 1000 euro terug naar huis.