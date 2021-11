Aantal miljonairs groeit weer, vooral door woningwaarde

Het aantal miljonairs in Nederland is weer toegenomen. Op 1 januari 2020 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek 24.000 miljonairs meer dan het jaar ervoor. In totaal telt ons land 278.000 huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Bij vermogen gaat het grotendeels om het vermogen op papier. Dus niet enkel het spaargeld, maar vooral de waarde van de eigen woning (minus de hypotheekschuld) en andere bezittingen, zoals een belang in een bedrijf.

De meeste miljonairs wonen in Noord-Holland, en dan vooral in Bloemendaal en Laren waar een op de vier huishoudens miljonair is. De provincies Groningen, Flevoland en Limburg tellen het minste aantal miljonairs.

Gemiddeld 1,6 miljoen euro

Het stijgende aantal miljonairs is het gevolg van de economische groei, het florerende bedrijfsleven, gestegen beurskoersen en huizenprijzen. Het vermogen van de meeste miljonairs bestaat voor bijna de helft uit eigendom of aandelen in een bedrijf en voor een vijfde uit de waarde van de eigen woning. Bij niet-miljonairs is het eigen huis goed voor driekwart van het vermogen.

Het aantal miljonairs neemt sinds 2014 elk jaar toe, na een paar jaar van stilstand als gevolg van de financiële crisis. Sinds 2008 zijn er ruim 100.000 miljonairs bij gekomen. Daarbij moet wel moet worden aangetekend dat in 2008 een miljoen euro meer waard was dan nu. Als die prijsontwikkeling meegenomen wordt, zijn er 'maar' 35.000 miljonairs bij gekomen.

Gemiddeld bezit een miljonairshuishouden een vermogen van 1,6 miljoen euro. Dat is 28 keer zoveel als het doorsnee vermogen van 56.000 euro van de andere niet-miljonairshuishoudens. Bijna twee derde van de miljonairs beschikt over een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen euro. Een kwart heeft tussen de 2 en 5 miljoen euro en 3 procent, zo'n 8300 huishoudens, heeft een vermogen van 10 miljoen of meer.