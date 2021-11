OMT: beter naleven basisregels is 'enige wijze' om lockdown te voorkomen

"DE ENIGE WIJZE" om een mogelijke lockdown te voorkomen is als de basismaatregelen beter worden opgevolgd. Dat stelt het Outbreak Management Team - in kapitalen - in het nieuwste advies aan het kabinet. Het advies is opgesteld na overleg van het OMT afgelopen vrijdag en gisteren gepubliceerd.

Volgens het OMT worden de basismaatregelen - zoals testen bij klachten, anderhalve meter afstand houden en het dragen van mondkapjes - in minder dan de helft van de gevallen opgevolgd. Daarmee is het zeer onzeker of het R-getal onder de 1 komt en het aantal besmettingen zal dalen. Ook constateert het OMT dat het kabinet is afgeweken van het vorige advies. Het OMT vond bijvoorbeeld dat het kabinet alleen strikt noodzakelijke reizen in het binnenland moest adviseren en dat de horeca om 18.00 uur moest sluiten in plaats van om 20.00 uur.

Vorige week vroeg het kabinet zelfs aan het OMT of de horeca ook na 20.00 uur kan openblijven, op voorwaarde dat er na 20.00 uur geen nieuwe gasten meer worden toegelaten. Maar dat ziet het OMT niet zitten omdat "het risico op besmetting niet alleen afhankelijk is van het aantal en wisseling van verschillende bezoekers, maar ook van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiteit van het contact."

Oproep Rutte en De Jonge

Nieuwe maatregelen adviseert het OMT echter niet, hoewel de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames sterk blijven oplopen. "Verbeterde naleving van de bestaande maatregelen heeft naar mening van het OMT momenteel in potentie meer effect op de afname van het aantal contacten dan nu, binnen een week, te kiezen voor een volgende aanpassing en uitbreiding van beperkende maatregelen." Waarom nieuwe maatregelen aankondigen in de ogen van het OMT minder effectief is dan de bestaande te benadrukken, wordt in het advies niet verder uitgewerkt.

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid drukten Nederland gisteren in een extra persmoment op het hart de basismaatregelen beter na te leven. Gebeurt dat niet, dan volgen er waarschijnlijk strengere maatregelen. Een volgende persconferentie staat gepland voor 3 december, maar kan eerder plaatsvinden als dat nodig wordt geacht.

Bekijk hier een samenvatting van het persmoment: