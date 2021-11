Koploper Volendam met pijn en moeite langs Jong Utrecht, FC Emmen speelt gelijk

FC Volendam heeft na twee remises in de eerste divisie weer eens gewonnen. De koploper was in een weinig opwindende wedstrijd met 1-0 te sterk voor Jong FC Utrecht.

Het eerste uur waren er alleen wat kleine kansjes te noteren, maar na een dubbele wissel van trainer Wim Jonk begon de jacht op de zege in Utrecht. Invaller Achraf Douiri scoorde tien minuten voor tijd uit een voorzet van Daryl Van Mieghem, nadat hij eerder al een flinke kans had gemist,