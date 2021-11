DNB: hoge inflatie is tijdelijk, maar kan permanent worden

De huizenprijzen rijzen de pan uit, boodschappen worden duurder en elke tankbeurt doet weer ietsje meer pijn in de portemonnee. Is de hoge inflatie tijdelijk of houden deze prijsstijgingen de komende jaren aan? Veel economen houden zich bezig met die vraag sinds de inflatie eind vorig jaar door het dak schoot. De Europese Centrale Bank (ECB) stelde steeds gerust: de inflatie zou snel terugkeren naar een normaal niveau, want de hoge prijsstijgingen zijn een tijdelijk gevolg van een van corona herstellende economie. Maar anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis ligt de inflatie volgens het CBS op 3,4 procent, het hoogste niveau sinds 2002. Toch is de huidige hoge inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard, concludeert nu ook De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe analyse. Volgens DNB is de hoge inflatie te verklaren door een heel aantal tijdelijke factoren, waarvan een deel de komende maanden al verdwijnt. Bijvoorbeeld het zogenoemde base effect: de prijzen waren vorig jaar relatief laag, en alleen al de correctie daarop draagt bij aan de inflatie.

Wat is inflatie? Inflatie is een stijging van de prijzen van consumptiegoederen en -diensten. Als er inflatie is, kun je steeds minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld. Als de prijzen dalen, heet dat deflatie. Bij een hoge inflatie verliest geld snel zijn waarde. Daardoor zien mensen hun spaargeld minder waard worden en daalt de koopkracht. Deflatie is op lange termijn ook niet goed voor de economie: omdat geld meer waard wordt stellen mensen hun aankopen uit, waardoor bedrijven in de problemen komen. Ook worden schulden dan steeds meer waard, waardoor het moeilijker wordt ze af te betalen. De ECB streeft naar een inflatie van twee procent op "middellange termijn".

Een ander deel van de factoren is ook tijdelijk, maar lijkt langer aan te houden dan oorspronkelijk gedacht. Dat geldt voor de stijgende energieprijzen, leveringsproblemen en de toegenomen vraag naar producten omdat mensen tijdens de pandemie aankopen uitstelden. "Acht jaar lang hielden we een soort vergeefse regendans om wat meer inflatie, nu leidt de coronaschok ineens tot meer inflatie", zegt DNB-president Klaas Knot in Nieuwsuur. "Interessant is de vraag: de factoren die tot een tijdelijk hogere inflatie leiden, hoe tijdelijk zijn die? Als die langer gaan duren dan we denken, zullen we als centrale bankiers moeten reageren." Loon-prijsspiraal Het zou kunnen dat bedrijven en huishoudens hun gedrag gaan aanpassen op de hoge inflatie, schrijft DNB. Als dat gebeurt, kunnen zogenoemde second round effects ontstaan, waardoor de inflatie toch voor langere tijd hoog kan blijven. Vakbonden kunnen bijvoorbeeld hogere lonen gaan eisen, waarna werkgevers die hogere lonen doorberekenen in de prijzen. Die hogere prijzen kunnen er op hun beurt toe leiden dat werknemers opnieuw hogere lonen willen, waardoor een loon-prijsspiraal ontstaat die de inflatie opdrijft. DNB ziet nog geen signalen voor zo'n loon-prijsspiraal, maar waarschuwt er wel voor. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bedrijven die vanwege onzekerheid over de coronapandemie nu nog terughoudend zijn met het ophogen van lonen dat later wel gaan doen, schrijft DNB.

Quote Bij een langdurig hoge inflatie durven mensen geen financiële risico's meer te nemen. Mathijs Bouman, econoom