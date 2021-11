Blessures bij Oranje bezorgen Parsons flinke puzzel richting WK-kwalificatieduel

Oranjevrouwen kampen in WK-kwalificatie met veel blessures: 'Geeft ook kansen' - NOS

Maandag kwamen de Oranjespeelsters bij elkaar in Zeist, maar vier opvallende namen ontbreken deze week: Lieke Martens, Jackie Groenen, Aniek Nouwen en Sisca Folkertsma. Alle vier kampen ze met blessures en zijn daarom niet beschikbaar voor Parsons, inmiddels fulltime bondscoach van Oranje. De afgelopen maanden combineerde het hij bondscoachschap nog met zijn werkzaamheden voor de Amerikaanse club Portland Thorns. Het seizoen in de VS zit erop, de aandacht kan nu volledig op Oranje en dat is nodig ook met de vele blessures. Maar zorgen maakt de Engelsman zich niet, hij houdt wel van een uitdaging. "Veertig procent van de basisspelers, los van de keeper, is geblesseerd. Dat is een grote uitdaging, maar het betekent ook dat er kansen zijn", zegt Parsons resoluut. "In september en oktober misten we op verschillende momenten ook steeds al spelers. We zijn nooit compleet geweest, daardoor konden we nieuwe spelers bekijken en een kans geven", aldus Parsons.

Live bij de NOS Het WK-kwalificatieduel tussen Tsjechië en Nederland begint vrijdag 26 november om 20.45 uur en is live te volgen op NOS.nl, in de NOS-app, op NPO 3 en via NPO Radio 1. Op 29 november speelt Oranje in Den Haag nog een oefenwedstrijd (19.40 uur) tegen Japan. Ook deze wedstrijd is live te zien te bij de NOS.

Van Veenendaal: "Het is jammer dat de selectie niet compleet is, maar het biedt ook kansen voor jonge speelsters die er nu bij zijn. Na een groot toernooi (de Olympische Spelen van afgelopen zomer, red.) weet je dat speelsters vermoeid en geblesseerd kunnen raken. Het is hopen dat de groep die er nu staat de komende weken compleet blijft." Fier aan kop De Nederlandse voetbalsters gaan halverwege de WK-kwalificatie fier aan de leiding in groep C. Met drie overwinningen, en het gelijkspel tegen de Tsjechen, aast Van Veendendaal op revanche. "Zeker weten! We hebben teruggekeken wat vorige keer niet goed genoeg was, dat moet nu beter." "Zo'n eerste dag is altijd rommelig: het is gezellig en leuk, maar daarna gaat de knop om naar het serieuze werk", aldus de aanvoerder van Oranje.

Huidige stand in groep C van de WK-kwalificatie van de vrouwen - NOS