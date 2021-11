Miedema en oud-winnaar Wiegman genomineerd voor FIFA-awards

Vivianne Miedema is door de wereldvoetbalbond FIFA genomineerd voor de prijs van Speelster van het Jaar. Ook Sarina Wiegman, voormalig bondscoach van Oranje, is een van de kanshebbers op een trofee bij de Best FIFA Awards.

Miedema werd topscorer van het olympische voetbaltoernooi in Tokio, bij haar club Arsenal maakte ze vorig seizoen in negentien wedstrijden achttien doelpunten.

In totaal zijn er dertien speelsters genomineerd voor de prestigieuze prijs. Miedema heeft concurrentie van onder anderen de winnares van vorig jaar, de Engelse Lucy Bronze (Manchester City), de Spaanse Jennifer Hermoso en de Noorse Caroline Graham Hansen (beiden FC Barcelona).