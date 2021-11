Politie schiet jongen uit jeugdinrichting Spijkenisse in been na mesaanval

In Spijkenisse heeft de politie een jongen in zijn been geschoten na een steekincident in een jeugdinrichting. Hij had een medewerker van de jeugdgevangenis gestoken met een mes, meldt de politie op Twitter. Beide gewonden waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De mesaanval in jeugdinstelling De Hartelborgt gebeurde rond 16.15 uur. De toedracht van het steekincident wordt nog onderzocht. Na het steekincident werd alarm geslagen en de politie ingeschakeld.

Agenten probeerden de verdachte te arresteren, maar volgens de politie luisterde hij niet. De jongen zou met het mes op hen zijn afgelopen. "Een agent voelde zich genoodzaakt een schot te lossen", schrijft de politie. De verdachte werd geraakt in zijn been. Nadere details over het incident zijn niet gegeven.