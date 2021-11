Van Bronckhorst voelt zich thuis bij Rangers en is niet bang voor Koeman-scenario

"Het is belangrijk om bij een club te werken die bij je past. Rangers ken ik natuurlijk al. Ik weet hoe ze hier werken en welke ambities ze hebben. Dat maakt het voor mij makkelijk om die keuze te maken." Nee, Giovanni van Bronckhorst hoefde niet lang na te denken toen het Schotse Rangers FC bij hem aanklopte om trainer worden. Het is de club waar hij tussen 1998 en 2001 speelde en twee landstitels en drie bekers won. Thuiskomen Het voelt voor de 46-jarige trainer bij zijn officiële presentatie dan ook als thuiskomen. "Toch wel ja. Ik kwam destijds na het WK 1998. Toen heb ik een week vakantie gehad en ben ik hier begonnen. Het was nog helemaal nieuw voor mij. Dat is nu toch wel even anders, omdat ik de club natuurlijk ken."

Van Bronckhorst had concurrentie van onder anderen Frank Lampard en de Italiaan Gennaro Gattuso om de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard op te volgen. Rangers, momenteel koploper in de Schotse competitie, koos uiteindelijk voor Van Bronckhorst. De sollicitatieprocedure verliep anders dan Van Bronckhorst gewend was in Nederland. "Het waren meerdere gesprekken in een periode van vier dagen. Het gevoel was vanaf het begin goed. Vanuit de club naar mij toe, maar andersom ook. Het is een goede basis om verder te gaan."

Quote Oranje was geen optie. Giovanni van Bronckhorst

Terwijl de gesprekken werden gevoerd, plaatste het Nederlands elftal zich tegen Noorwegen ternauwernood voor het WK in Qatar. Mocht dat niet zijn gelukt, was Louis van Gaal gestopt en de vacature voor bondscoach van Oranje vrijgekomen. Heeft hij dat scenario afgewacht? "Nee, zeker niet. Op het moment dat het een optie was om voor Rangers te gaan werken, ga ik er ook vol voor. Dat moet ook. Anders kan je niet met een club een gesprek aangaan. Dus Oranje was geen optie." Voor Giovanni van Bronckhorst begint maandag een nieuw hoofdstuk van zijn nog prille trainersloopbaan. Na vier jaar Feyenoord, met als grootste succes de landstitel in 2017, ging Van Bronckhorst voor een avontuur bij het Chinese Guangzhou R&F.

Giovanni van Bronckhorst wint de landstitel in 2017 met Feyenoord - Pro Shots