Wonden van inwoners Beiroet helen nog, iedereen helpt elkaar na explosie

Het voelt nog als gisteren voor veel inwoners van Beiroet: de enorme explosie in de haven, nu twee weken geleden. De hele stad en omgeving werden geraakt. Er vielen zeker 171 doden en duizenden gewonden; veel huizen werden verwoest. Inmiddels is het meeste puin in het centrum geruimd, maar zijn de problemen nog niet opgelost. De wederopbouw gaat langzaam, vooral omdat veel mensen willen dat het buiten de autoriteiten omgaat, zegt correspondent Daisy Mohr.

Veel mensen hebben vanwege de economische crisis in Libanon geen geld om hun huis op te knappen. Hebben ze dat wel, moeten ze bouwvakkers en materieel vinden. En dat is moeilijk, gezien de grote vraag. "Het komt op jezelf aan hier. Als jij de dag na de explosie geld en materieel had om te beginnen met opknappen, ben je nu al best ver. Maar als je geen geld hebt, zit je nu nog met een verwoest huis of zonder ramen."

Om de mensen zonder geld of hulp te assisteren, worden er burgerinitiatieven opgezet. "Er is hier ontzettend veel solidariteit", zegt Mohr. "Er wordt geld ingezameld en burgers helpen bij het opbouwen van de huizen. Het is heel bijzonder om te zien hoe iedereen wil helpen."

Van koelkast tot voordeur

Een van die initiatiefnemers is de Libanese architect Nayla Khoury. Met vier collega's en vrienden zamelt ze geld in om het interieur van huizen op te knappen. "Het verschilt per huis hoe we helpen. In het ene huis ontbreken deuren en regelen we die, in het andere leveren we een koelkast en een oven", vertelt ze telefonisch vanuit Beiroet.

Khoury stuurde ook deze foto's van de huizen die ze opknapt: