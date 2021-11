Kuipers: ziekenhuisbezetting nadert piek van vorige winter, nog geen code zwart

Er is volgens Kuipers voorlopig nog geen sprake van 'code zwart', waarbij geen enkel bed meer beschikbaar is voor een nieuwe coronapatiënt en er geen geplande operaties meer doorgaan. In dat scenario moeten artsen beslissen welke patiënt wel en welke patiënt geen IC-bed krijgt.

Overplaatsing naar Duitsland

Daarmee nuanceert Kuipers naar eigen zeggen geluiden van ziekenhuisbestuurders, die stellen dat code zwart nabij is. Zo spraken de voorzitters van de ziekenhuizen in Limburg vorige week van "code zwart op lokaal niveau".

Kuipers: "We kunnen nog patiënten opvangen, weliswaar wel met behulp van spreiding van patiënten en hulp uit Duitsland." Naar verwachting zal morgen de eerste Nederlandse coronapatiënt naar Duitsland worden overgeplaatst, zegt Kuipers.

Wel wordt het protocol voor dat scenario voorbereid. Volgende week is er een grootschalige 'code zwart-oefening', waaraan alle betrokken beleidsmakers deelnemen. "Dat zegt voldoende over de urgentie", aldus Kuipers. Ook benadrukt hij dat het uitstellen van reguliere zorg nu al leidt tot "schrijnende situaties".

In totaal liggen er nu 882 patiënten op de IC, van wie 470 coronapatiënten. Daarom wordt de IC-capaciteit opgeschaald naar 1150 bedden, in de toekomst kan dat nog stijgen tot 1350 bedden.

Tijdens de eerste golf, in het voorjaar van 2020, lag de IC-piek op 1424 bedden. Op dat moment werd het aantal niet uitgesplitst tussen corona- en niet-coronapatiënten, maar op dat moment waren er nauwelijks niet-covidpatiënten.

Ongevaccineerden

De druk ligt volgens Kuipers meer op de verpleegafdelingen dan op de IC. "16 procent van de klinische bedden wordt door coronapatiënten bezet, maar doordat zij daar relatief lang verblijven, wordt grofweg 28 procent van de klinische zorg door hen gebruikt."

Uit de cijfers van de vereniging voor longartsen blijkt dat ruim de helft van de coronapatiënten in de ziekenhuizen ongevaccineerd is, terwijl 88,3 procent van de 18-plussers minstens één prik heeft gehad. Van de patiënten die wel zijn gevaccineerd of eerder besmet zijn geweest heeft 70 procent een onderliggende medische aandoening, zoals problemen met het immuunsysteem.

Het is volgens Kuipers nog te vroeg om conclusies te trekken over het effect van de recente coronamaatregelen. "Wat we wel weten is dat de trend deze week moet ombuigen naar beneden. Als dat niet gebeurt, moet je kijken naar meer maatregelen. Zolang het aantal nieuwe besmettingen niet daalt, zal de ziekenhuisbezetting ook niet dalen."