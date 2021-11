Geen publiek in Lyon na nieuw supportersgeweld; 'Toekomst Frans voetbal in gevaar'

In de vierde minuut van de wedstrijd kreeg Marseille-speler Dimitri Payet bij het nemen van een hoekschop een vol flesje water tegen zijn hoofd gegooid. De wedstrijd werd stilgelegd en twee uur later, na veel overleg, protest en onduidelijkheid, helemaal gestaakt.

NOS Voetbalpodcast

In de NOS Voetbalpodcast is er aandacht voor de incidenten in de Nederlandse voetbalstadions. Commentator Jeroen Elshoff was bij Cambuur Leeuwarden tegen FC Utrecht en zag dat er vuurwerk in het stadion werd gegooid en supporters het veld betraden. "De fotografen moesten rennen voor hun leven", aldus Elshoff.

