Burgemeester Zwolle kondigt noodbevel af na signalen over rellen

De gemeente Zwolle heeft voor vanavond een noodbevel afgekondigd voor het centrum. Tussen 16.30 en 05.00 uur mag niemand zonder goede reden het centrum in.

De gemeente verwacht ongeregeldheden bij een demonstratie op het Grote Kerkplein, waarover flyers zijn verspreid. "De demonstratie is niet aangemeld en we hebben geprobeerd met de organisatie in contact te komen", zegt burgemeester Snijders tegen RTV Oost. "Maar dat is niet gelukt. Er is dus veel onzekerheid, daarom roepen we iedereen op niet naar het centrum te komen."

Veiligheidsrisicogebied

"Daarnaast hebben we signalen ontvangen dat mensen vanavond naar de binnenstad willen gaan om onrust te stoken en niet te betogen. Dit heeft mij doen besluiten om een noodbevel af te kondigen en de binnenstad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied." Dat betekent dat in het gebied preventief gefouilleerd mag worden.

De gemeente vraagt bewoners en ondernemers om fietsen, bankjes en bloempotten naar binnen te halen. Het centrum is nog wel bereikbaar voor mensen die daar wonen of er echt moeten zijn.

Gisteravond waren er in Nederland in meerdere steden rellen. Daarbij werden bijna dertig mensen aangehouden.