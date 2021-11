Voorrang onderwijzers, agenten en zorgmedewerkers bij nieuwbouwproject Amsterdam

In Oostenburg komen 136 studio's met een vloeroppervlakte tussen de 33 en 41 vierkante meter met een terras of een gezamenlijke daktuin met een huur van 728 euro per maand. De appartementen moeten volgend jaar maart klaar zijn.

Onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers krijgen voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het nieuwbouwproject Oostenburg in Amsterdam. Ook starters tot 28 jaar maken meer kans op een woning.

"In principe hebben wij de volledige vrijheid in de verhuur van deze woningen", zegt Annemarie Maarse, van verhuurder Syntrus Achmea, tegen AT5. "Maar we kiezen er bewust voor om deze groepen voorrang te geven. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen met een sleutelberoep, zoals leerkrachten, verpleegkundigen en agenten, in de stad kunnen wonen, dicht bij hun werk."

En dat idee leeft niet alleen in Amsterdam. Ook in Rotterdam en Zaanstad zijn er al enige tijd speciale regels, waardoor zorgpersoneel, onderwijzers en politieagenten voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Zo zijn er in Rotterdam sinds begin dit jaar betaalbare huurwoningen gereserveerd in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Lombardijen.