'IS-gevangenen in Syrië vrijgelaten in ruil voor geld'

Voormalige IS-strijders die vastzitten in Koerdische gevangenissen in Noordoost-Syrië kunnen zich vrijkopen, meldt The Guardian. De Britse krant baseert zich op gesprekken met twee vrijgelaten gevangenen en heeft ondertekende afspraken hierover ingezien.

Uit die documenten zou blijken dat Syrische gevangenen kunnen worden vrijgelaten tegen betaling van 8000 dollar (ruim 7000 euro). Bij de twee ex-gedetineerden die The Guardian sprak, kwamen daar in de praktijk nog duizenden dollars aan smeergeld bij.

Voorwaarden

In ruil voor hun vrijlating moesten de twee mannen een verklaring ondertekenen waarin ze beloven zich niet opnieuw aan te sluiten bij een gewapende organisatie. Ook moesten ze toezeggen weg te gaan uit de delen van Noordoost-Syrië waar strijders van de Syrian Democratic Forces (SDF) actief zijn, een coalitie van Arabische milities en Koerdische strijders.

SDF-soldaten zijn ook verantwoordelijk voor de bewaking van de drie gevangenissen in het noorden en oosten van Syrië waar The Guardian over schrijft. Daar zitten duizenden IS-sympathisanten vast.

SDF ontkent

Farhad Shami, een woordvoerder van de SDF, ontkent dat IS-strijders tegen betaling worden vrijgelaten. Volgens hem zijn de afspraken waarop The Guardian zich baseert niet officieel. SDF-bewakers hebben in het verleden weliswaar enkele gevangenen vrijgelaten die banden hadden met IS, maar dat ging anders, zegt hij.

"Zij hadden geen bloed aan hun handen en hadden geen misdaden begaan", aldus Shami. "Het waren ofwel werknemers van IS-kantoren ofwel mensen die waren gedwongen om zich aan te sluiten bij IS."

Herenigd met gezin

De twee ex-gevangenen die The Guardian sprak, hebben allebei meegevochten met IS tot de val van het kalifaat in 2019. Na hun afgekochte vrijlating zijn ze herenigd met hun vrouw en kinderen. Zij zaten vast in een detentiekamp, maar zijn daaruit bevrijd. Beide mannen wonen nu met hun gezin in Turkije.