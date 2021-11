Advocaten zien veel praktische obstakels in plan Dekker

Advocaten zien veel praktische bezwaren in de uitvoering van de plannen die demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft om zware criminelen verder van de buitenwereld af te sluiten.

Zo heeft zijn voorstel om de zwaarste misdadigers voortaan via een videoverbinding de rechtszaak bij te laten wonen veel nadelen, zegt Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, in het NOS Radio 1 Journaal.

"De verdachte moet ín de zaal door de rechter en advocaten verhoord worden. Die zien dan hoe de verdachte reageert. En ik moet alle rechters kunnen zien, zij moeten mij kunnen onderbreken. Die dynamiek is belangrijk. Dat contact heb je nodig in de rechtszaal om een goede beslissing over 'schuldig' en 'onschuldig' te kunnen nemen. Dat raak je nu kwijt."

Ook vraagt Soeteman zich af waar de advocaat dan moet zitten, bij zijn cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) of toch in de rechtszaal. Hij pleit voor dat laatste, vooral als het gaat om grote zittingen en belangrijke momenten in de rechtszaak.

Tunnel

Dekker werkt aan de uitbreiding van het aantal zwaarbeveiligde justitiële complexen. Dat moet, samen met de online zittingen, leiden tot minder vervoersbewegingen van vluchtgevaarlijke verdachten, waarbij veel politie-inzet en beveiliging nodig is.

Maar, zegt Soeteman: "Dat hoort helaas bij een rechtsstaat, dat je de zwaarste criminelen hun zitting laat bijwonen. Het feit dat de overheid te lang heeft gewacht met het bouwen van een rechtbank waar een gevangenis aan vastzit, zodat verdachten via een tunnel naar de rechter kunnen, moet niet met zich meebrengen dat een verdachte niet zijn eigen zaak kan bijwonen."

Advocatenduo's

Verder wil de minister dat advocaten voortaan alleen nog in duo's een gevangene in de EBI bezoeken, zodat het voor gedetineerden lastiger is om druk uit te oefenen op advocaten.

Dat is niet zomaar uit te voeren, weet Soeteman. "Er moet opeens een nieuwe advocaat bij komen. De gedetineerde moet het ook goed vinden. Deze advocaat moet zich inlezen, een team vormen met de advocaat die de zaak al doet en de verantwoordelijkheid jegens de cliënt op zich nemen. Daar komen heel veel problemen bij kijken."

Ook is het niet vanzelfsprekend dat er altijd snel een tweede advocaat beschikbaar is. "Wie gaat dat betalen? En als ik in mijn eentje kantoor voer, moet ik dan iemand inhuren?" Ook vreest de vakgroep dat deze maatregel ten koste gaat van de vertrouwelijkheid van contact.

Toch wijzen de strafrechtadvocaten de plannen niet volledig af. "Het is een mooi plan, maar praktisch lastig uitvoerbaar. Daarover moeten we in gesprek gaan."