Kabinet waarschuwt voor extra maatregelen, 'kentering in gedrag nodig'

Op de vraag of deskundigen die voor een snelle en harde lockdown pleiten overdrijven, zei Rutte dat het kabinet zich juist steeds baseert op deskundigen. Daar is vaak overleg mee, ook vanochtend weer, benadrukte Rutte.

Op de vraag welke maatregelen het kabinet achter de hand houdt, antwoordde minister De Jonge dat het om "lockdown-achtige" maatregelen gaat. De Jonge noemde de dagelijkse ziekenhuisopnames alarmerend, maar volgens hem zijn we nog wel "heel ver vandaan" bij code zwart. En zomaar tot een lockdown besluiten is ingrijpend, stelde hij. Ook Rutte zei dat de effecten van een lockdown "gigantisch" zijn voor "de economie" en onze jongeren".

Of de maatregelen die sinds 13 november van kracht zijn genoeg effect hebben, is pas eind deze week echt te zien. Maar Rutte wil nu toch al iedereen oproepen zich echt goed aan de maatregelen te houden zoals anderhalve meter afstand houden, testen bij klachten, thuiswerken en maximaal vier mensen op bezoek krijgen.

Het kabinet roept alle Nederlanders nogmaals op zich de komende week echt goed aan alle maatregelen te houden. De oplopende besmettingscijfers maken dat noodzakelijk, zei demissionair premier Rutte na afloop van het overleg met bewindslieden over de coronasituatie. Hij benadrukte dat de druk op de zorg almaar oploopt. "Er is een kentering nodig."

Volgens Rutte gaat het er bij krachtig leiderschap niet om dat als "iedereen in talkshows zegt dat je maatregelen moet nemen, je extra maatregelen neemt". Hij stelde dat het kabinet precies in de gaten houdt hoe het in de ziekenhuizen gaat. Het kabinet sluit niet uit dat er later deze week of de week erna maatregelen kunnen worden genomen.

Verder ziet de demissionair premier dat Nederland in het naleven van maatregelen in Europa niet echt vooroploopt. In Scandinavië gaat dat volgens Rutte veel beter.

Normaal gesproken staan de bewindslieden na het coronaoverleg op maandag buiten journalisten te woord. Om de urgentie te onderstrepen gaven Rutte en De Jonge deze keer een statement aan de verzamelde pers, binnen op het ministerie van Algemene Zaken.