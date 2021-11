Climax in Formule 1: dit moet Verstappen doen om wereldkampioen te worden

De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 nadert zijn zinderende ontknoping. Na de soepele zege van wereldkampioen Lewis Hamilton in Qatar bedraagt de voorsprong van Max Verstappen in de WK-stand acht punten, met nog twee races voor de boeg. Wat moet er gebeuren wil Verstappen zijn allereerste wereldtitel binnenhalen? We werpen een blik op het programma en de scenario's. Welke races staan er nog op het programma? Komend weekeinde kunnen de coureurs even uitblazen, want de eerstvolgende grand prix is over twee weken: op zondag 5 december wordt - voor het eerst - de Grote Prijs van Saudi-Arabië verreden. De start op het circuit van Jeddah is om 18.30 uur, dus dat belooft een heerlijk avondje te worden. Een week later, op 12 december om 14.00 uur, wordt het Formule 1-seizoen afgesloten met de Grote Prijs van Abu Dhabi. Vorig seizoen leidde Verstappen die race van start tot finish en werd Hamilton derde. Maar resultaten uit het verleden bieden zoals bekend geen garantie.

Hoe staat het ervoor met de puntentelling? Na de Grote Prijs van Mexico had Verstappen 19 punten meer dan Hamilton, maar die voorsprong is - mede dankzij een nieuwe snelle Mercedes-motor - teruggelopen tot acht punten.

Stand Formule 1 coureurs per 21-11 - NOS

De winnaar van een grand prix verdient 25 punten. Voor de nummer twee zijn 18 punten weggelegd, de nummer drie krijgt 15 punten. De nummer vier kan 12 punten bijschrijven en dat loopt dan in stapjes van 2 terug tot 1 punt voor de nummer tien. Bovendien is er een extra bonuspunt voor de coureur die de snelste ronde weet te noteren, mits hij in de top-10 eindigt. En dat is zeker in dit bloedstollend spannende seizoen van belang.

Kan Verstappen in Saudi-Arabië al wereldkampioen worden? Jazeker. Verstappen wordt op Sinterklaasavond wereldkampioen als hij na de race minimaal 26 punten voorsprong heeft op Hamilton. Als de Red Bull-coureur in Saudi-Arabië wint én de snelste ronde meepakt, heeft hij de titel binnen als zijn Mercedes-rivaal niet verder komt dan de zesde plaats. Zonder snelste ronde van Verstappen zou een zevende plaats (of lager) voor Hamilton een Nederlandse wereldtitel betekenen. Mocht Hamilton uitvallen of buiten de top-10 rijden, dan is een tweede plek voor Verstappen voldoende voor het bereiken van eeuwige roem. Wordt Verstappen tweede met de snelste ronde, dan is de titel ook al binnen bij een tiende plek voor Hamilton. Ook de spanning in de strijd om de constructeurstitel is om te snijden.

Stand Formule 1 teams per 21-11 - NOS

Kan Hamilton in Saudi-Arabië al wereldkampioen worden? Nee. Het beste scenario voor Hamilton is dat hij de Grote Prijs van Saudi-Arabië wint, met de snelste ronde, en dat Verstappen uitvalt. In dat geval kan Hamilton 26 punten bijschrijven en vertrekt hij naar Abu Dhabi met een voorsprong van 18 punten op Verstappen. Het ziet er dan goed uit voor de Brit, maar is hij er natuurlijk nog niet. Voor de neutrale toeschouwer zou het mooi zijn als Hamilton in Saudi-Arabië voor de derde keer op rij wint, met de snelste ronde, en Verstappen opnieuw tweede wordt. In dat geval komen beide coureurs op 369,5 punten uit. En wordt de Grote Prijs van Abu Dhabi een onvergetelijk man-tegen-mangevecht om de titel.

Kunnen Verstappen en Hamilton ook gelijk eindigen en delen ze dan de titel? Nee, er kan maar één wereldkampioen zijn. Bij een gelijke eindstand in punten gaat het erom wie de meeste races heeft gewonnen. Dit seizoen staat Verstappen op 9 overwinningen en Lewis Hamilton op 7. Als het aantal zeges gelijk is, wordt gekeken naar het aantal tweede plaatsen en daarin is de tussenstand 7-7.

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben nog twee spannende races voor de boeg - AFP

Echter: als Hamilton de komende twee races wint en ook op 9 zeges uitkomt, is hij sowieso de nieuwe wereldkampioen. De Brit zou dan 50 punten verdienen. Verstappen zou met twee tweede plekken en twee snelste rondes op maximaal 38 punten kunnen uitkomen. En de wereldtitel op 4 punten mislopen.

Is het lang geleden dat het tot het einde zo spannend was in de Formule 1? De kans is al met al groot dat de beslissing pas op 12 december in Abu Dhabi valt bij de laatste grand prix. De afgelopen vier, tamelijk voorspelbare seizoenen wist Hamilton de titel telkens minstens twee races voor het einde al binnen te slepen.

In 2016 viel de beslissing voor het laatst tijdens de afsluitende race. Maar toen ging het wel tussen twee coureurs uit dezelfde Mercedes-stal. Nico Rosberg won toen de wereldtitel in Abu Dhabi met vijf punten voorsprong op Hamilton. De laatste keer dat twee coureurs van verschillende teams tot de laatste race de strijd met elkaar aangingen, was in 2012. Sebastian Vettel pakte toen tijdens de afsluitende Grote Prijs van Brazilië namens Red Bull Racing de wereldtitel, met drie punten voorsprong op toenmalig Ferrari-coureur Fernando Alonso. Hamilton vertrok destijds in Brazilië van poleposition, maar viel uit na een botsing met Nico Hülkenberg. Verstappen debuteerde dat jaar als 15-jarige in de hoogste klasse van de kartkampioenschappen. Ook Jan Lammers kijkt met spanning uit naar de ontknoping in de Formule 1.