Pedri volgt Haaland, De Ligt en Van der Vaart op als grootste talent van Europa

Barcelona-middenvelder Pedri is nu ook officieel de Golden Boy van het Europese voetbal. De 18-jarige Spanjaard heeft de jaarlijkse verkiezing van het grootste talent op de Europese voetbalvelden, georganiseerd door de Italiaanse krant Tuttosport, met overgrote meerderheid gewonnen.

Pedri kreeg 318 punten, liefst 199 meer dan de nummer twee Jude Bellingham, de Engelse middenvelder van Borussia Dortmund. Het gat tussen de winnaar en de eerste achtervolger was nog nooit zo groot.

De technisch begaafde, Andrés Iniesta-achtige Pedri dankt de prijs aan een indrukwekkend doorbraakseizoen onder Ronald Koeman. Hij veroverde vrijwel direct na zijn komst van tweedeklasser Las Palmas een basisplaats bij Barcelona en raakte die niet meer kwijt. Daarnaast debuteerde de aanvallende middenvelder als Spaans international en vertegenwoordigde hij zijn land afgelopen zomer op zowel het EK als de Olympische Spelen.

Timber en Gravenberch

Bij de laatste 20 kandidaten zaten naast Pedri en Bellingham ook Ajacieden Jurriën Timber en Ryan Gravenberch, Manchester United-speler Mason Greenwood en Pedri's 17-jarige clubgenoot Gavi. Vorig jaar ging de prijs naar de Noor Erling Haaland van Borussia Dortmund.

Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar van de Golden Boy-award. Na hem kregen onder anderen Wayne Rooney, Lionel Messi, Paul Pogba, Kylian Mbappé en Matthijs de Ligt (in 2018) de prijs. Messi was tot dit jaar de laatste Barcelona-speler die won.