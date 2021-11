In de voetsporen van pa willen de broers Franjic met viermansbob naar Peking

Bobsleeën zit de broers Franjic dus in het bloed. In 1984 maakte pa Franjic zijn debuut op de Winterspelen van Sarajevo namens Joegoslavië. Toen in 1992 de oorlog uitbrak, was hij met zijn vrouw op huwelijksreis. Het paar keerde nooit meer terug naar hun geboortegrond, maar bouwde een leven op in Breda.

'Beretrots'

In 1998 probeerde Franjic senior zich met de Nederlandse bob te plaatsen voor de Spelen van Nagano, maar daarvoor werd hij niet goed genoeg bevonden. In de bob van Bosnië wist hij wel een plekje te veroveren. Janko zag het optreden van zijn vader als kleuter op televisie en trad vijf jaar geleden in diens voetsporen als bobsleeër. Daarna volgde broer Jelen.

"Dat is fantastisch. Onze vader is beretrots, dat is niet normaal. Hij belt ons elke dag, wil alles weten. Hij is enorm betrokken", vertellen de broers. "Hij staat nog steeds voor op ons: hij is bij twee Olympische Spelen aanwezig geweest. Bij ons staat de teller helaas nog op nul."