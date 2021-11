Olympisch kampioen Blummenfeldt siert Ironman-debuut op met wereldrecord

Triatleet Kristian Blummenfelt heeft bij zijn Ironman-debuut in Cozumel het wereldrecord verpulverd.

De 27-jarige Noor kwam in Mexico op de klassieke afstand (3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon hardlopen) na 7.21.12 over de finish. Daarmee bleef hij ruim zes minuten onder het oude record dat sinds juli met 7.27.53 op naam van de Duitser Jan Frodeno stond.

Blummenfelt veroverde afgelopen zomer olympisch goud in Tokio. Daarna pakte hij in augustus in het Canadese Edmonton ook de wereldtitel op de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer wielrennen en 10 kilometer hardlopen).

In Cozumel had de Noor ruim een kwartier voorsprong op de Zwitser Reudi Wild, die beslag legde op de tweede plaats. De Duitser Paul Schuster werd derde.