Vertraging op A4 bij Zoeterwoude door ongeval met vrachtwagens

Op de snelweg A4 zijn tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Drie van de vier rijstroken in de richting van Amsterdam zijn afgesloten.

Volgens de ANWB duurt de berging van de trucks nog tot ongeveer 15.00 uur. Dat levert weggebruikers een vertraging op van circa een uur. Verkeer wordt omgeleid bij knooppunt Prins Clausplein.

De voorste vrachtwagen stond op de vluchtstrook toen het ongeluk gebeurde. Volgens een lokaal persbureau was dat omdat het voertuig een achterwiel was verloren. Hoe het met de chauffeur gaat, is niet bekend. De bestuurder van de achterste vrachtwagen is naar het ziekenhuis gebracht.

A2 nog altijd dicht

Vanmorgen leidden twee andere ongevallen met vrachtwagens ook tot vertraging op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. De weg naar Utrecht is nog altijd dicht.