Elia snoert 'social media-gangsters' de mond: 'Speel bij ADO voor minimumloon'

Hoe hij over tien jaar terug zal denken aan die vrijdagavond in Velsen-Zuid, waar hij op z'n 34ste zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie maakte? "Ik denk wel leuk. Het is weer een story die ik later aan mijn zoon kan vertellen", reageert Eljero Elia. De rappe buitenspeler, in 2010 nog invaller namens Nederland in de WK-finale tegen Spanje, tekende deze week een contract bij de club waar het voor hem allemaal begon: ADO Den Haag. Zijn eerste minuten maakt hij in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd bij Telstar. Een verslag vanuit een leeg BUKO Stadion.

Hoewel vanwege de coronamaatregelen fans niet welkom zijn bij het duel, steelt één man de show in een verder troosteloos decor. Vanachter de goal klinkt er om de pakweg twintig minuten plots een schreeuw. "Telstarrrrrr!" Of: "Witte Leeuwen!". De afzender verschuilt zich tussen de struiken achter de hekken. Omdat het hier gaat over een onemanshow zien de stewards het door de vingers. Pas als de man diep in de tweede helft, bij een 0-2 achterstand, "Telstar, kampioenen!" roept, gaat een steward toch maar even kijken of alles goed gaat met de man. Twee vingers in de neus Om maar even aan te geven in welke omgeving dertigvoudig international Elia zijn rentree bij ADO maakt. Tussen de reclameborden van Cornelis Vrolijk en Zeehaven IJmuiden in is de oud-aanvaller van onder andere Juventus, HSV en Feyenoord op de bank begonnen. "Ik heb hem op de training gezien...", vertelt Jim van der Deijl, ADO-volger van Omroep West. "Het niveau van een WK-finale heeft hij niet meer, maar meespelen in de Keuken Kampioen Divisie kan hij met twee vingers in de neus."

Eljero Elia komt met de bus aan bij Telstar voor zijn KKD-debuut - Pro Shots

De verwachtingen rondom Elia zijn hoog in Den Haag. Na een mislukt avontuur bij FC Utrecht, waar zijn contract na onderling overleg afgelopen zomer werd ontbonden, trainde de voetballer al twee maanden mee met ADO, de club waar hij zijn carrière begon. Minimumloon voor Elia Waarom duurde het dan zo lang voordat Elia tekende? Dat komt door de lastige financiële situatie van ADO. "Als je moet saneren en je haalt dan een speler als Elia, dan is dat een slecht signaal", weet Van der Deijl. "ADO heeft gezocht, geschraapt en gevonden." "Mensen zullen denken dat Elia voor een paar ton komt voetballen, maar hij speelt voor minimumloon. Zodra de club in handen is van de nieuwe investeerders, gaan de partijen opnieuw om de tafel om te kijken wat er qua financiën mogelijk is."

'Hoe het met de overname is? Heb je even...' De overname van ADO Den Haag door investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings is nog in volle gang, vertelt journalist Jim van der Deijl van Omroep West. "Deze week is de maatschappij in Nederland en waren er gesprekken met de staf, spelers en directie." "Maar de verkopende partij uit China (United Vansen, red.) moet nog een handtekening zetten en dat is nog niet gebeurd. Zij zullen het spel gaan spelen. Waar het gaat eindigen? Wie zal het zeggen. Misschien in de rechtbank, misschien met veel geld voor China", aldus Van der Deijl, die verwacht dat de overname gewoon doorgaat.

Een blessurebehandeling van een speler van Telstar is voor ADO-trainer Ruud Brood het sein om Elia het veld in te sturen. De aanvaller, die door de speaker in het BUKO Stadion wordt aangekondigd als 'Elroy Elia', krijgt een kwartier om te laten zien wat hij nog in zijn mars heeft. De kop is eraf Het balletje aannemen onder de voet en het dreigen, het zijn dingen die een voetballer niet snel verleert. Maar tijdens zijn invalbeurt moet Elia vooral meeverdedigen en met zijn team de 2-0 zege over de streep trekken. Echt onderscheiden kan hij zich dan ook niet. Maar de kop is eraf. "Lekker om eindelijk weer naar een wedstrijd toe te leven", vertelt Elia na afloop langs de lijn. "Je gaat helemaal naar Telstar met de bus vanuit Den Haag. Dan wil je spelen ook. Maar ik moet geduld hebben en vanaf nu stap voor stap opbouwen. Ik heb geen pijntjes en voel me superfit." Een kleine zeventien jaar na zijn debuut draagt hij weer het geelgroene shirt van ADO. "Den Haag is gewoon mijn stad. Ik ben er geboren en getogen. Ik ken veel ADO-fans persoonlijk en heb veel aan de club te danken. Hopelijk kunnen we snel naar de eredivisie."

Eljero Elia maakt een kwartier voor tijd zijn rentree bij ADO tegen Telstar - Pro Shots