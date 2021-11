Minister Dekker: verdachten via videoverbinding voor de rechter

Verdachten van zware misdrijven moeten hun rechtszaak vaker via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal. Dat stelt demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming voor. Op die manier wordt het moeilijker gemaakt om te ontsnappen en kan de politie-inzet worden beperkt.

Het vervoer van en naar de rechtbank en de beveiliging kost de politie veel mankracht. Bij het proces tegen Ridouan Taghi bijvoorbeeld zouden elke procesdag zeker honderden, volgens sommige bronnen tot wel 700, politiemensen nodig zijn. Daarnaast voorkomen online zittingen ook contact tussen verschillende verdachten, die dan niet meer samen in de zaal van een rechtbank zitten.

Verder wil Dekker het aantal zwaarbeveiligde justitiecomplexen uitbreiden. Een hoogbeveiligde zittingslocatie in Lelystad moet de Bunker in Amsterdam Osdorp gaan vervangen en in Vlissingen komt zoals eerder aangekondigd een nieuwe EBI, die in 2028 klaar moet zijn. In het Justitieel Complex Schiphol moeten extra beveiligde cellen komen, zodat verdachten hier kunnen overnachten.

Advocaten als duo's

De uitbreidingen moeten leiden tot minder vervoersbewegingen van verdachten, schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. "Door het combineren van een gevangenis en een zittingslocatie in een hoogbeveiligde omgeving kan een deel van de vluchtgevaarlijke gedetineerden in één veilige omgeving worden gedetineerd en berecht."

De minister wil verder dat advocaten alleen nog maar als duo bij gedetineerden in de EBI langsgaan. "Door te werken in duo's wordt het lastiger voor gedetineerden om druk uit te oefenen en advocaten zo te bewegen mee te werken met voortgezet crimineel handelen vanuit detentie", schrijft Dekker.

Vorige maand werd in de EBI in Vught de neef van Ridouan Taghi opgepakt, die ook een advocaat van hem is. Hij wordt ervan verdacht dat hij Taghi heeft geholpen om met de buitenwereld te communiceren.