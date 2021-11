Kramer via marathons en trainingen naar OKT: 'Heb voor hetere vuren gestaan'

Op het OKT moet Kramer zich zien te plaatsen voor de Olympische Spelen. Met zijn tijd van 6.30 op de 5.000 meter in die eerste wereldbeker lijkt Peking heel ver weg. "Ik weet dat het spannend wordt, maar we hebben voor hetere vuren gestaan."

"Dit is zeker wat anders, maar niet minder leuk", blikt hij terug op de marathon in Hoorn. "Ik denk dat ik een goede keuze heb gemaakt. Alle ballen op het OKT, daar hangt voor mij het meeste vanaf."

"De route daarnaartoe is voor mij allesbepalend", zegt Kramer, die voor een andere afslag koos na een teleurstellende eerste wereldbeker. In Polen eindigde hij als negende in de B-groep op de vijf kilometer, de afstand waarop hij bij de laatste drie Winterspelen naar goud gleed en in 2006 zilver veroverde.

Geen wereldbeker in Stavanger en ook de Olympic Ovals van Salt Lake City en Calgary zal Sven Kramer komende maand mijden. De weg naar het olympisch kwalificatietoernooi, eind december in Heerenveen, loopt voor hem via trainingskampen en marathons, zoals zaterdagavond op IJsbaan De Westfries in Hoorn.

Kramer liet zich afgelopen voorjaar opereren aan zijn rug, om de klachten van een blessure die hem al bijna zijn hele carrière parten speelt te verminderen. Het herstel van die operatie duurt lang.

"Daardoor zie je dat de basis relatief smal is en die basis mis ik in de wedstrijd. Dan kun je ervoor kiezen de ogen te sluiten en dom doen wat iedereen doet. Of we leggen de vinger op de zere plek, benoemen wat er niet goed is en gaan daaraan werken. Voor dat laatste hebben we gekozen."

Niet geschrokken

Het overslaan van drie van de vier wereldbekers richting het OKT omschrijft Kramer niet als een gok. "Dit is wat ik nodig heb. Ik ben er niet van geschrokken, maar leuk was het niet. En ik heb daarvoor best een paar goede trainingswedstrijden gereden en op het NK ging het ook oké."

"De wedstrijd in Polen viel buiten de maat. Dan kun je daar je ogen voor sluiten, of zeggen: dit was niet goed als je wil winnen. En daar gaan we voor, dus kiezen we een andere route."