Gemeentelijke herindelingsverkiezingen gaan over lokale en landelijke thema's

In elf gemeenten wordt vanaf vandaag gestemd voor een nieuwe gemeenteraad, een gevolg van herindelingsoperaties. De elf gaan per 1 januari op in vier gemeenten, waardoor het aantal gemeenten daalt van 352 naar 345.

Vanwege corona worden in sommige plaatsen de verkiezingen over drie dagen gespreid. De uitslagen worden naar verwachting woensdagavond bekend.

Stads en landelijk

In Noord-Holland fuseert het stedelijke Purmerend met het landelijke Beemster. Die samenwerking is volgens burgemeester Heerschop van Beemster hard nodig, omdat haar gemeente "alle taken heeft die een grote gemeente ook heeft, met alle benodigde ambtenaren. Om dat te behouden, moeten we samenwerking zoeken", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Veel inwoners van Beemster vrezen dat hun polder zal worden opgeofferd ten behoeve van de stad Purmerend. Maar Heerschop verwacht niet dat de polderbelangen ondergesneeuwd raken. "We zijn trots op ons landelijke gebied, het vult het stedelijk gebied aan. Bovendien staat op elke lijst een Beemsterling, dus we zijn goed vertegenwoordigd. En ik verwacht dat dat ook in de toekomst zo blijft."

Naast wonen is duurzaamheid is hier een verkiezingsthema. De gemeente Purmerend wil van het gas af, maar inwoners zien op tegen de kosten die dat met zich meebrengt. Des te meer reden om naar de stembus te gaan, aldus Don Bijl, burgemeester van Purmerend. "Mensen hebben meer vertrouwen in de lokale politiek, zijn goed op de hoogte van wat er in hun eigen omgeving gebeurt en hebben daar een mening over. Niet voor niks was de lokale partij hier de afgelopen verkiezingen de grootste, en niet een landelijke."

Participatie

Ook iets noordelijker in de provincie wordt de komende dagen gestemd, in de toekomstige gemeente Dijk en Waard. Dat wordt een versmelting van Langedijk en Heerhugowaard. Ook hier staat wonen hoog op de agenda, evenals participatie.

In het oosten van Brabant fuseren Landerd en Uden tot de nieuwe gemeente Maashorst. Daar is al op voorhand sprake van een politieke boycot: diverse partijen sluiten samenwerking met Forum voor Democratie uit, onder meer wegens verschillende opvattingen over de opvang van asielzoekers.