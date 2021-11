De Vries heeft uniek zicht op Formule 1-ontknoping: intern bij Mercedes

"Links en rechts laten Mercedes en Red Bull Racing weleens wat punten liggen. Max heeft natuurlijk een paar keer pech gehad dit seizoen. Hier in Qatar was Valtteri Bottas de klos. Zoiets hangt altijd in de lucht. Het is een vreselijk spannende strijd. Het doet me een beetje denken aan 2008, toen Lewis Hamilton (McLaren) en Felipe Massa (Ferrari) aan elkaar gewaagd waren. De titelstrijd werd toen in de laatste seconden beslist."

Hamilton en Verstappen rollen het hele veld op. Fernando Alonso wordt derde op een minuut achterstand. Steken Lewis en Max nu echt zo ver boven de rest uit? "Ja, en dat is echt enorm indrukwekkend. Het is een combinatie van de twee beste Formule 1-auto's en hun talent plus vaardigheid. Ik geloof dat er wel meer rijders zijn die ook heel goed zijn, maar die hebben nu niet het topmateriaal en het momentum aan hun zijde. Max en Lewis rijden allebei een supersterk seizoen."

Nyck de Vries was ooggetuige van het titanenduel in Qatar. De regerend wereldkampioen Formule E en Formule 2-kampioen van 2019 is reservecoureur van het Mercedes F1-team. Achter de schermen heeft de 26-jarige Fries een uniek zicht op het gevecht tussen zijn landgenoot Verstappen en zijn teamgenoot Hamilton.

De spanning in de Formule 1 is om te snijden. Wereldkampioen Lewis Hamilton had vleugels in Qatar en won oppermachtig de twintigste grand prix van het seizoen. WK-leider Max Verstappen hield met de tweede plaats en de snelste ronde de schade beperkt.

Het Losail-circuit is bekende kost voor motorsport, maar de Formule 1 was hier voor het eerst. Hoeveel invloed heeft dat op het raceresultaat gehad? "Dat speelde zeker mee. Toen de linkervoorband van Bottas stuk ging, werd het echt spannend. Het legde een probleem bloot dat misschien een beetje door iedereen over het hoofd was gezien. Max voelde tijdens de race ook vibraties. De banden worden heel erg fragiel als de bandentemperaturen naar beneden gaan, de bandenspanning daalt en je niet meer op tempo kunt racen."

"Ik heb genoten van het podiumgevecht tussen Alonso en Pérez. Heel knap dat Alonso zijn eerste podium in zeven jaar pakt: een ijzersterk resultaat door te kiezen voor één pitstop. Heel riskant. Andere teams in de middenmoot durfden dat niet, maar dat heeft renstallen als Alpha Tauri en McLaren de das omgedaan."

"Het kantelt dit jaar voortdurend tussen ons en Red Bull Racing. Dat wil niet zeggen dat de een opeens beter is dan de ander of iets heeft gevonden dat de auto sneller maakt. Het hangt vaak van de circuits af. Een baan past altijd net iets beter bij de ene of de andere auto."

In de paddock overheerst na twee Hamilton-zeges op rij dat Verstappen het zwaar gaat krijgen om de titel binnen te slepen. Hoe beoordeel jij de huidige krachtsverhoudingen? "De uitkomst is niet te voorspellen. Beide teams en rijders zijn zo aan elkaar gewaagd. Je kunt niet uittekenen wie wanneer en waar de bovenhand heeft. Dat moeten we afwachten. Het is gissen en kan echt alle kanten op vallen."

"Je kunt dat allemaal volgen op de boordradio. Het was voor iedereen heel duidelijk te merken aan het eind van de race en we werden er bij Mercedes behoorlijk nerveus van. Natuurlijk maak je je dan zorgen of alles het uithoudt of niet. Vooral tijdens de laatste rondjes. Wat Valtteri treft, kan Lewis immers ook overkomen."

"Onder normale omstandigheden gaat het bij de seizoensafsluiter in Abu Dhabi beslist worden. Dat is uiteindelijk ook het mooiste. Dat past bij dit seizoen. Het zou een beetje een anticlimax zijn als de strijd bij de voorlaatste race van het seizoen in Saudi-Arabië opeens beslist wordt door een lekke band of een technisch probleem. We gaan het meemaken. Althans, dat hoop ik. In Jeddah ben ik afwezig, maar in Abu Dhabi ben ik weer ooggetuige bij Mercedes."

De feiten: Hamilton wint voor de tweede keer op rij, Verstappen behoudt de leiding in het WK. Maar het raceweekend ging vooral over straffen, verdachte Mercedes-achtervleugels en twee teambazen die elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Kan dat dit sensationele seizoen gaan overschaduwen?

"Nee. Ik vind niet dat het duel tussen Max en Lewis wordt overvleugeld door alle discussies. Het hoort bij het gevecht. Ik vind het normaal. Trouwens, als je uitsluitend de Nederlandse media volgt, is de berichtgeving behoorlijk gekleurd. Maar als je ook goed naar de internationale pers kijkt, is het beeld heel anders."

"Ik denk dat niemand grenzen overschrijdt. Ik weet het wel zeker. Dat zou geen enkel team riskeren en het past ook helemaal niet bij een concern als Daimler. Los daarvan vind ik het alleen maar mooi. Ik kan ervan genieten dat het gevecht zo intens is dat op alle fronten wordt gestreden."