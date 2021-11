Auto rijdt in op kerstoptocht in VS, vijf doden en ruim veertig gewonden

"Deze aantallen kunnen nog veranderen, want we verzamelen nog informatie. Veel mensen zijn zelf naar een ziekenhuis gegaan", zei een woordvoerder.

In de Amerikaanse plaats Waukesha, een voorstad van Milwaukee in de staat Wisconsin, is een auto ingereden op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn daarbij vijf doden en meer dan veertig gewonden gevallen.

Een rode SUV boorde zich even voor 17.00 uur plaatselijke tijd door een afzetting, waarna hij van achteren op de parade inreed. Een getuige zegt tegen Amerikaanse media dat de auto onder meer een dansgroep van meisjes tussen de negen en vijftien jaar oud raakte.

Een agent heeft op het voertuig geschoten. Het is niet bekend of er iemand is geraakt. Er is een verdachte opgepakt, maar over zijn identiteit en een eventueel motief heeft de politie niets gezegd.