'Gek om clubs verantwoordelijk te houden, de maatschappij staat in brand'

Het was het eredivisieweekend van vuurwerk op en rond het veld en fans die de stadions binnendrongen. Na incidenten bij AZ-NEC en Heracles Almelo-Fortuna Sittard gebeurde het zondagavond ook bij SC Cambuur-FC Utrecht. In Rotterdam werden rondom Feyenoord-PEC Zwolle 24 supporters opgepakt. "De maatschappij staat behoorlijk in brand", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Dat we nu niet naar het voetballen mogen, zien sommigen als een alibi om zich te misdragen."

Hele uitzending Presentator Gert van 't Hof (Sjoerd van Ramshorst is op huwelijksreis) neemt met Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen de voetbalweek door. Kijk de hele uitzending hier terug.

"Je schaamt je voor je eigen volk", stelt Pierre van Hooijdonk. "Het is nu een spelletje aan het worden. De maatschappij lijdt eronder, clubs walgen ervan. Het zijn voor een groot gedeelte je eigen supporters." Tussen de harde kern Jan Willem van Dop praat van afstand mee met de gasten aan tafel. Als Go Ahead Eagles-directeur begeeft hij zich bij wedstrijden tussen de fans, ook bij de harde kern, zoals deze zondag buiten het stadion bij Go Ahead - FC Groningen. "Dat is hoe wij met de achterban omgaan", zegt Van Dop. "Om contact te houden. Zeker ook naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen. En als er iets gebeurt wat mij niet zint, grijp ik in."

Go Ahead-directeur Van Dop: 'Als er iets gebeurt wat me niet zint, grijp ik in' - NOS

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dreigde onlangs met puntenaftrek voor clubs die de veiligheid in hun stadion niet op orde hebben. "Het is heel moeilijk om clubs hiervoor verantwoordelijk te houden", zegt Vermeulen. "Alles buiten het stadion is openbare orde. Het is een soort van inbraak. Er worden hekken geforceerd. Die fans zijn niet uitgenodigd, maar dringen je huis binnen. Gek om clubs daar verantwoordelijk voor te houden. Die kunnen er niet veel aan doen." Aan de wetgeving in Nederland ligt het volgens Vermeulen niet. Nederland heeft een van de strengste voetbalwetten van Europa. "Die gaat alleen pas in als iemand wordt opgepakt. Die geef je dan een stadionverbod." Vlak voor Studio Voetbal begon werd in Langs de Lijn gebeld met Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV. Hij is triest gestemd over het oplossen van dit supportersgeweld.