Ongeregeldheden in meerdere steden, bijna dertig aanhoudingen

In verschillende steden van het land was het gisteravond opnieuw onrustig op straat. In onder meer Enschede en Groningen zijn vernielingen aangericht en was sprake van vuurwerkoverlast. In die steden is een noodbevel van kracht, wat de politie meer ruimte geeft om in actie te komen en beperkingen op te leggen.

Ook in Roosendaal was het onrustig. Daar werd onder meer brand gesticht bij een basisschool. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken en daardoor vloog een auto in brand. Vijftien mensen zijn daar opgepakt voor verstoring van de openbare orde, meldt de politie. Tijdens de politieactie werd de wijk Langdonk afgesloten.

In het centrum van Enschede waren veel op agenten op de been na een oproep om te gaan rellen in de stad. Er werd een noodbevel ingesteld, dat om 20.30 uur inging en tot 07.00 uur van kracht is. Het stelt de politie in staat om "zo nodig op te treden tegen de relschoppers, straten af te sluiten en plekken te ontruimen en samenscholingen te verbieden".

Voor zover bekend zijn in Enschede vijf arrestaties verricht.

Beelden van de onrust in Enschede en Groningen: