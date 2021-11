Na vuurwerk en fans op het veld werkt Cambuur zich thuis langs Utrecht

Cambuur-trainer Henk de Jong had geen goed woord over voor de ongeregeldheden in Friesland.

Cambuur Leeuwarden heeft tegen FC Utrecht zijn zevende zege van het seizoen te pakken. In eigen huis schoven de Friezen de nummer vier in de stand met 2-1 aan de kant.

Toen even later de rust in het stadion was teruggekeerd en de bal weer rolde, tikte Roberts Uldrikis op aangeven van Jamie Jacobs van dichtbij raak voor de 1-0. Utrecht kwam tien minuten later langszij dankzij een van richting veranderd schot van Moussa Sylla.

Tien minuten na rust kwam Cambuur weer op voorsprong: Django Warmerdam kreeg de bal niet goed weg en Jacobs profiteerde optimaal. Utrecht drong daarna fors aan, kreeg een paar kansjes, maar scoren deed het niet meer.

Dankzij de zege klimt Cambuur naar de zevende plek op de ranglijst. FC Utrecht blijft vierde en ziet een gaatje ontstaan richting Ajax, PSV en Feyenoord.