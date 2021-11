'Gemeenten lopen bij rellen achter feiten aan door besloten groepen'

Door privacyregels en het grote aantal app- en discussiegroepen op sociale media lopen gemeenten en politie bij rellen, zoals die van afgelopen vrijdag in Rotterdam, achter de feiten aan. Dat stellen online veiligheidsexperts. "Het lastige bij rellen zoals in Rotterdam is voor politie en gemeenten dat de relschoppers deel uitmaken van allerlei verschillende groepen", zegt Arnout de Vries. Hij is onderzoeker en adviseur op het gebied van sociale media en maatschappelijke veiligheid bij TNO. "Vaak beginnen de oproepen in besloten Telegram-groepen en dat zijn er zo veel dat het lastig bij te houden is", stelt hij. "De politie mag alleen meekijken, onder een alias, als er een duidelijke reden is om dat te doen. Maar dat moet je dan wel weten." De gemeente Rotterdam, de politie en het OM waren al een paar dagen voor de rellen op de hoogte dat een groep van enkele tientallen mensen vrijdag op de Coolsingel wilde protesteren tegen het coronabeleid. Zij werden echter verrast door de "orgie van geweld" die daar ontstond, aldus burgemeester Aboutaleb na de rellen.

Quote Gemeenten en politie kunnen nog altijd heel moeilijk inschatten wanneer een online oproep tot een verstoring leidt. Onderzoeker cyberveiligheid Willem Bantema

Rechtssocioloog en onderzoeker cyberveiligheid Willem Bantema deed onder meer na de Project X-rellen in Haren in 2012 onderzoek naar de rol van burgemeesters als het gaat om digitale veiligheid. Hij zegt dat naast besloten berichten die niet altijd ingezien kunnen worden, burgemeesters en politie ook nog altijd moeite hebben om online informatie te duiden. "Ze kunnen heel moeilijk inschatten wanneer een online oproep tot een verstoring leidt." Volgens Bantema is het sneller toelaten van agenten in privékanalen toch geen goede oplossing. "Als je die keuze maakt, draagt dat mogelijk bij aan de veiligheid, maar lever je veel privacy in." Hij vindt het beter om meer te investeren in anonieme meldpunten voor burgers die online signalen van ordeverstoring tegenkomen. "Je wilt geen heksenjacht waarbij bewoners actief op zoek gaan naar dergelijke zaken. Maar mochten zij dat toevallig online tegenkomen, dan zou het goed zijn als dat bij autoriteiten wordt gemeld", zegt de onderzoeker. De politie is geschrokken van het aantal minderjarigen onder de relschoppers, zegt Max Daniel van de Nationale Politie. De jongeren organiseren zich volgens hem via sociale media:

Veel minderjarigen onder relschoppers: 'Zelfs van 14 en 13 jaar zijn we ze tegengekomen' - NOS

Bantema ziet ook dat meer inzet van onder anderen digitale boa's kan bijdragen aan deëscalatie. "Dan kun je preventief optreden in plaats van achteraf kijken hoeveel politie je moet inzetten." Daarnaast doet hij in opdracht van burgemeesters onderzoek naar digitale gebiedsverboden, waardoor iemand een bepaalde tijd op last van burgemeesters bijvoorbeeld geen uitingen meer kan doen op sociale media. "Dan kun je bijvoorbeeld een zogenoemde last onder dwangsom opleggen als er herhaaldelijk een drillrap online wordt geplaatst wat tot een verstoring leidt."

Politie zet twintig rechercheurs in om rellen te onderzoeken De politie heeft twintig rechercheurs ingezet om de ongeregeldheden van vrijdag in Rotterdam in kaart te brengen. Tot nu toe werden 49 relschoppers vastgezet, maar nog altijd wordt onder leiding van het Openbaar Ministerie gezocht naar relschoppers. Het team van rechercheurs gaat daarmee aan de slag. "Ze gaan zo snel mogelijk en zo veel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden", meldt de politie vandaag.