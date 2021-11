Inter bezorgt koploper Napoli in Serie A eerste nederlaag van het seizoen

Internazionale heeft Napoli in de Serie A op z'n eerste nederlaag getrakteerd. In een aantrekkelijk duel in Milaan, waarin de technologie Inter goed gezind was, ging de koploper met 3-2 onderuit.

Napoli nam na een kwartier spelen brutaal de leiding via Piotr Zielinski, die hard raak schoot. Nog geen tien minuten later kwam de bal op de arm van Kalidou Koulibaly, op advies van de VAR ging de bal op de stip. Hakan Calhanoglu faalde niet en zette Inter, waar Stefan de Vrij geblesseerd was en Denzel Dumfries de hele wedstrijd vanaf de bank moest toekijken, weer naast de koploper.