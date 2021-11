CDA'er Esther de Lange stelt zich kandidaat voor voorzitterschap EU-parlement

CDA'er Esther de Lange heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. Ze heeft dat kenbaar gemaakt in een brief aan de fractie.

Op dit moment is de 46-jarige De Lange delegatieleider van het CDA in het EU-parlement en vicevoorzitter van de EVP-fractie, de Europese christendemocraten in het EP. Ze zit sinds 2007 in het EP namens het CDA.

"Europa staat op een kruispunt. Een sterk parlement kan een sleutelrol spelen bij de beslissing welke kant we op gaan", schrijft De Lange aan haar EVP-fractievoorzitter Manfred Weber. "We hebben een voorzitter nodig die het parlement aan het hoofd van de onderhandelingstafel brengt en die kan helpen bruggen bouwen."

Twee vrouwen eerder voorzitter

Volgens ingewijden is De Lange een kanshebber voor de functie. Ze zit nu op de een na hoogste post bij de EVP, en veel Europarlementariërs zien graag een vrouw als voorzitter. Nog maar twee keer eerder was een vrouw de voorzitter van het parlement.

Tussen 1979 en 1982 was de Franse Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter. En tussen 1999 en 2002 was Nicole Fontaine voorzitter, eveneens een Française.

Kandidaten hebben nog tot morgenmiddag 12.00 uur de tijd om zich aan te melden. Woensdag stemt de EVP wie de partij naar voren schuift om mogelijk de nieuwe voorzitter te worden. In januari stemt het Parlement wie dat wordt. De huidige voorzitter, de Italiaanse sociaaldemocraat Sassoli heeft al aangegeven te willen blijven zitten.