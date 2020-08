OMT: verkort duur quarantaine naar tien dagen

Testen op de tijdelijke testlocatie op Terschelling vorige week - ANP

Mensen voor wie de kans groot is dat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus hoeven nog maar tien dagen in quarantaine, gerekend vanaf het moment van mogelijke besmetting. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Nu geldt dat zij 14 dagen in quarantaine moeten. Vanavond wordt duidelijk of het kabinet het OMT-advies overneemt, maar dat is wel de verwachting. Die keuze voor een quarantaine van 14 dagen was gebaseerd op de incubatietijd van het virus. Het duurt maximaal 12 dagen voor iemand ziek wordt. Daar waren vervolgens voor de zekerheid nog twee dagen bij opgeteld. Volgens het OMT krijgt 99 procent van de mensen die ziek worden door SARS-CoV-2 de eerste ziektedag binnen tien dagen. Ruim 97 procent zelfs al binnen zeven dagen. Nieuwe gegevens De nieuwe inzichten van het OMT zijn gebaseerd op de nu beschikbare wetenschappelijke literatuur en op gegevens afkomstig uit het bron- en contactonderzoek van de GGD'en. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat bij de helft van alle covid-19-patiënten de incubatietijd korter dan vijf dagen was. Bij ruim 97 procent was die ongeveer 11 dagen. Uit de analyse van de gegevens van het bron- en contactonderzoek in Nederland blijkt een nog iets kortere incubatietijd bij nagenoeg alle mensen die besmet raken met het virus. Weinig gemist Van alle mensen die in contact komen met iemand die zelf is blootgesteld aan het virus door een besmet persoon. de zogeheten categorie twee contacten, loopt maar vijf procent een coronabesmetting op. Daarom denkt het OMT dat het inkorten van de quarantaineduur naar tien dagen een veilige maatregel is en dat er maar weinig besmettingen door gemist zullen worden.

Het OMT van 17 augustus heeft niet gesproken over het nemen van aanvullende maatregelen op scholen zoals het één meter afstand houden, het dragen van mondkapjes tijdens de lessen, in de kantines of op de wisselmomenten in de dan drukke gangen. De verwachting is dat dit op redelijk korte termijn wel gaat gebeuren. Nu wordt afgewacht wat de eerste ervaringen gaan zijn met het heropenen van de scholen deze week in de vakantieregio Noord.