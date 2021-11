Zverev verslaat eindelijk Medvedev weer en wint prestigieuze ATP Finals

Een tweede kans deed zich voor toen de Rus een challenge aanvroeg midden in een rally en ongelijk bleek te hebben. Hij hield weliswaar stand, maar slaagde er niet in de set nog spannend te maken.

De service is al een belangrijk wapen voor Zverev en de snelle baan in Turijn was zeker in het voordeel van de nummer drie van de wereld. Dat bleek ook in de eerste set, waarin hij 16 van de 18 punten op zijn eerste opslag won. Zverev sloeg ook de eerste slag, mede dankzij een netbal op breakpoint.

Alexander Zverev heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de ATP Finals gewonnen. De Duitser, ook in 2018 al toernooiwinnaar, wees in de finale de Russische titelhouder Daniil Medvedev met 6-4, 6-4 terug.

Medvedev, die in de poulefase Zverev nog in drie sets had verslagen, leverde ook in het vervolg al snel zijn opslag in. Bovendien bleek tegen de snoeiharde opslagen van de olympisch kampioen ook in de tweede set geen kruid gewassen.

De Rus gaf zich zeker nog niet gewonnen en met tempowisselingen in de rally's probeerde hij het ritme van de Duitser te verstoren. Daar slaagde hij echter slechts ten dele in. Zverev bleef er net als in zijn halve finale tegen Djokovic stoïcijns op lostimmeren, niet alleen serverend, maar ook met zijn backhand.

Met de zege bracht Zverev de onderlinge stand op 6-6. De Rus had de laatste vijf ontmoetingen in zijn voordeel beslist.