Chinese tennisster Peng Shuai zegt veilig te zijn in gesprek met IOC-voorzitter

De Chinese tennisster Peng Shuai heeft een videogesprek gehad met Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Peng heeft aan de voorzitter laten weten dat ze veilig en in orde is.

Volgens het IOC is Peng op dit moment thuis in Peking en vraagt ze aan de buitenwereld om haar privacy te respecteren. Ook heeft ze volgens het IOC in het gesprek, dat een half uur duurde, laten weten dat ze van plan is om te blijven tennissen. Ze wil nu tijd met familie en vrienden doorbrengen. In hoeverre Peng helemaal vrijuit kon spreken, is overigens niet duidelijk.

Peng was wekenlang niet meer in het openbaar verschenen nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli op socialemediaplatform Weibo had beschuldigd van seksueel misbruik. Sindsdien werd alles rondom Peng gecensureerd.

Emma Terho, die als voorzitter van de atletencommissie van het IOC ook bij het gesprek was, zei dat ze opgelucht was om te zien dat het goed gaat met Peng. Voorzitter Bach nodigde Peng uit om samen te dineren als hij in januari in Peking is; volgens het IOC heeft ze dat voorstel aangenomen.

Vannacht zetten medewerkers van Chinese staatsmedia beelden van Peng online op Twitter. Van die beelden was niet af te lezen op welk moment ze gemaakt waren en hoe het met Peng ging.