In Markelo, in de provincie Overijssel, is een meisje van 16 jaar om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Ze zat op de fiets en kwam in botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag op de Lochemseweg, de N346. Over de toedracht is nog niets bekend.

De weg is in verband met onderzoek afgesloten voor verkeer vanuit Markelo naar Diepenheim.