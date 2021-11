Ajax doorbreekt doelpuntendroogte met 5-0 overwinning bij RKC

Met twee opeenvolgende doelpuntloze remises tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles was het wachten op een overwinning van Ajax én een doelpunt. Sébastien Haller brak bij RKC Waalwijk in de zeventiende minuut de ban. Daarna liepen de Amsterdammers uit naar een 5-0 zege

Haller kopte binnen na een voorzet van Dusan Tadic. De Ivoriaanse international maakte het 100ste competitiedoelpunt in zijn loopbaan. Even later had RKC-spits Michiel Kramer de gelijkmaker binnen kunnen koppen, maar Ajax-doelman Remko Pasveer had met zijn rechterhand een fraaie reflex in huis. Ook Jens Odgaard miste in de eerste helft nog een kans namens de thuisploeg.

Berghuis terug met twee goals

Ajax was het treffen in Waalwijk begonnen met Steven Berghuis terug van een heupblessure op de positie van aanvallende middenvelder. Oranje-international Davy Klaassen moest daardoor weer genoegen met een plek op de bank. Berghuis bekroonde zijn rentree met de 0-2, een intikker op aangeven van Daley Blind.