Koeman praat met KNVB om vertrek bij Oranje af te ronden: 'Zou het graag willen'

Ronald Koeman was vanochtend in Zeist om op de KNVB-campus over zijn vertrek als bondscoach te praten. De huidige bondscoach van Oranje hoopt een dezer dagen gepresenteerd te worden als hoofdtrainer van FC Barcelona.

"Ja, ik zou het graag willen", laat Koeman weten bij vertrek uit Zeist. "Maar het is pas definitief als de handtekening gezet is. Tot dan kan ik er niks over zeggen. Al zou ik het graag willen."

Geen twijfel

In Zeist twijfelt niemand er meer aan dat Koeman zal vertrekken. Maandag sprak een delegatie van Barcelona in Nederland met Koeman, dat bevestigde algemeen directeur Òscar Grau bij het Spaanse Esport3. Hiermee lijkt een akkoord tussen beiden niet ver weg meer.