Real Madrid pakt voorlopig koppositie La Liga na eenvoudige zege op Granada

Real Madrid heeft in de Spaanse competitie een eenvoudige zege geboekt op Granada CF. Op bezoek bij de laagvlieger won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 4-1, waardoor het nu de nieuwe koploper is in La Liga.

Hoe lang Real Madrid van de koppositie kan gaan genieten zal later vanavond blijken. De nummer drie, Real Sociedad, staat slechts twee punten achter de koploper en komt om 21.00 uur nog in actie tegen Valencia.