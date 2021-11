Real Madrid nieuwe koploper La Liga na zege en puntenverlies Real Sociedad

Real Madrid heeft in de Spaanse competitie een eenvoudige zege geboekt op Granada CF. Op bezoek bij de laagvlieger won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 4-1, waardoor het nu de nieuwe koploper is in La Liga.

Voorlopig kan Real Madrid van de koppositie gaan genieten, Real Sociedad (bij aanvang van deze speelronde nog de koploper) verspeelde zondagavond dure punten door gelijk te spelen tegen Valencia.

Het bewogen duel, waarin Jasper Cillessen zijn doel knap schoon hield, kende geen enkel doelpunt, in tegenstelling tot de regen aan gele kaarten (11).