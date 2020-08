President Libanon: 'onmogelijk' dat explosie Beiroet kwam door munitie Hezbollah

De Libanese president Aoun sluit uit dat de enorme explosie die een deel van de hoofdstad Beiroet in puin legde, werd veroorzaakt door munitie van Hezbollah.

"Onmogelijk, maar rampen van zulke omvang leiden wel vaker tot fantasieën", zegt hij in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera. "We weten dat Hezbollah daar geen wapens had opgeslagen."

Desalniettemin zal volgens Aoun ook deze theorie door de autoriteiten worden onderzocht. De 85-jarige president is een bondgenoot van Hezbollah.

Ook Nasrallah ontkent

Enkele dagen na de verwoestende explosie van 4 augustus ontkende Hezbollah-leider Nasrallah al dat zijn militante groepering wapens in de haven had opgeslagen. President Aoun zei uren na de catastrofe dat die was veroorzaakt door een grote hoeveelheid ammoniumnitraat die al jaren in een havenloods lag.

Volgens Nasrallah ging die lading de lucht in door een ongeluk of door sabotage. Hij noemde in dat laatste geval expliciet zijn aartsvijand Israël, dat elke betrokkenheid heeft ontkend.

Hezbollah wordt door verschillende landen als terroristische organisatie gezien, waaronder Nederland. De groepering heeft ook een politieke vleugel, die een grote machtsfactor is in het land en steun geniet onder de Libanese bevolking.

Nog tientallen vermisten

Bij de explosie kwamen zeker 175 mensen om het leven, nog tientallen worden vermist. Duizenden mensen raakten gewond en honderdduizenden zijn hun huis kwijtgeraakt.

De klap was gigantisch: