Wüst pakt zilver op 1.500 meter in Stavanger, Leerdam is weer iets sneller

Ireen Wüst heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Noorwegen zilver veroverd op de 1.500 meter. De tweevoudig olympisch kampioene op de schaatsmijl beet zich in Stavanger alleen stuk op de tijd van Miho Takagi. Met 1.56,25 was Wüst ruim een halve seconde langzamer dan de Japanse houdster van het wereldrecord. Op de 500 meter was Jutta Leerdam de beste Nederlandse op de vierde plaats. Wüst verbetert zich Een week geleden greep Wüst net naast een medaille op de 1.500 meter. Dit keer wist ze de Amerikaanse Brittany Bowe en de Kazachse Nadezhda Morozova wel ruim achter zich te houden. Antoinette de Jong reed ook een prima rit, maar haar tijd (1.56,57) was net niet genoeg voor een podiumplaats. De Japanse Ayano Sato was 0,06 seconde sneller dan De Jong en greep het brons. Irene Schouten kwam in haar race tegen De Jong niet verder dan 1.57,46. Daarmee eindigde ze als achtste. Vrijdag veroverde Schouten wel het goud op de 5.000 meter, nadat ze een week eerder al de 3.000 meter en de massastart in de wereldbeker had gewonnen.

Kodaira wint 500 meter Na de 500 meter juichte winnares Nao Kodaira niet uitbundig, maar de vuist die de bescheiden Japanse schaatsster balde sprak boekdelen. Met een tijd van 37,52 was de olympisch kampioene 0,14 seconde sneller dan de Amerikaanse Erin Jackson, die zich in het begin van het seizoen als grote kanshebber voor olympisch goud in Peking ontpopte.

De eerste drie races over 500 meter werden gewonnen door Jackson, maar Kodaira is het winnen in aanloop naar de Olympische Winterspelen dus nog niet verleerd. Voor Kodaira was het haar 28ste overwinning in de wereldbeker. Wereldkampioene Angelina Golikova veroverde het brons in Stavanger. Leerdam sneller De Nederlandse schaatssters hebben nog een flink gat te overbruggen in aanloop naar de Spelen van begin volgend jaar. Leerdam heeft wel een stijgende lijn te pakken. Met 37,94 was de Nederlands kampioene sneller dan zaterdag, want toen klokte ze 38,06. Leerdam eindigde met haar tijd als vierde, op 0,42 seconde van Kodaira.

Femke Kok, die vorig jaar alle wereldbekerwedstrijden over 500 meter won, heeft haar goede vorm nog niet gevonden. Kok eindigde met 38,12 op de negende plaats. Daarmee deed ze het wel iets beter dan zaterdag, toen ze met 38,37 als twaalfde eindigde. Michelle de Jong werd met 38,07 netjes achtste. Dione Voskamp reed met 38,58 achttiende tijd.