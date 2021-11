Grand Slam of Darts krijgt vanavond droomfinale met Price en Wright

De Grand Slam of Darts, de voorlaatste major voor het WK darts, krijgt zondagavond de gedroomde finale tussen de nummer een en twee van de plaatsingslijst, de Welshman Gerwyn Price en de Schot Peter Wright.

In Wolverhampton plaatste Price zich voor de derde keer in vier jaar voor de finale door de Engelsman James Wade met 16-9 aan de kant te zetten. Met een gemiddelde van bijna 103 punten per beurt en een uitgooipercentage van 64 was de kampioen van 2018 en 2019 Wade (94,5 en 47%) duidelijk de baas.

Comeback Wright

Wright had het een stuk lastiger met Smith, die op zaterdag nog Michael van Gerwen had verslagen. De Schot kwam met 8-12 achter, maar toonde zich strijdbaar en verzorgde een wonderbaarlijke comeback. Wright won maar liefst acht legs op rij om er uiteindelijk met een 16-12 zege vandoor te gaan.