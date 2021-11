Heerenveen pakt eindelijk weer eens de winst, verslaat in eigen huis Willem II

Timon Wellenreuther redde knap op de inzet van Henk Veerman, Filip Stevanovic schoot net naast en Tibor Halilovic juist weer over.

De bezoekers waren na een kwartier een kwartier dicht bij de 1-0 met een kopbal op de lat van Kwasi Wriedt en, in de rebound, een inzet op de paal van Dries Sadiki. Hoewel Heerenveen kort daarna Anthony Musaba zag vertrekken met twee keer geel kreeg het prima kansen.

In eigen huis heeft sc Heerenveen voor het eerst in vijf wedstrijden weer eens gewonnen. De Friezen, die bijna een uur lang met een man minder moesten spelen, schoven Willem II met 2-1 aan de kant.

Pas na ruim een uur spelen kwam de wedstrijd in een stroomversnelling. Amper een minuut na de 0-1 van Che Nunnely maakte Stevanovic er met een geplaatst schot 1-1 van. Vijf minuten later kwamen de tien man van Heerenveen zelfs op voorsprong via een rake kopbal van Nick Bakker.

Een kwartier voor het laatste fluitsignaal werd Miquel Nelom van het veld gestuurd en was het weer tien tegen tien. De Friezen klimmen door de winst van de dertiende naar de tiende plek in de eredivisie.