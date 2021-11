Feyenoord heeft aan één helft genoeg om PEC kansloos te laten (4-0)

Dick Schreuder, de opvolger van de afgelopen dinsdag opgestapte Art Langeler, heeft weinig plezier beleefd aan zijn eerste wedstrijd als trainer van PEC Zwolle.

Natuurlijk mochten er op bezoek bij Feyenoord geen wonderen verwacht worden, maar hij zal zeker op iets meer gehoopt hebben dan een kansloze 4-0 nederlaag in de akelig lege Kuip.

Feyenoord scoort snel

Het duel tussen de ploeg met de minste en die met meeste verliespunten was nog geen tien minuten oud, toen het scorebord al een 2-0 stand vermeldde.

Bryan Linssen punterde na een steekpass van Orkun Kökcü de openingstreffer achter oud-Feyenoord doelman Kostas Lamprou, die even later geen verweer had tegen een inzet van Luis Sinisterra, die zich tussen twee PEC-verdedigers gewurmd had.